В России начали массово исчезать отделения банков

В начале августа 2021 года в России работали около 28 000 отделений 376-ти российских банков — на 1500 или на 5% меньше, чем в августе 2020-го. Массовое уменьшение числа банковских филиалов наблюдалось и раньше, но темпы этого явления были более скромными — с августа 2019 года по август 2020 года сокращение составило 4% или 1200 отделений. В Центробанке считают, что такая тенденция связана с развитием дистанционных сервисов. Эксперты допустили, что банки сокращают отделения ради экономии.

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На 31,6% или на 191 отделение сократилось «количество представительств банков, которые созданы для защиты интересов на опредёленной территории и не ведут никаких операций», привели «Известия» данные Центробанка. В свою очередь, количество филиалов и операционных касс сократилось на 15% — на 477 и 654 соответственно. Численность головных офисов упала на 10,5% или на 376 представительств.

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Тенденцию на сокращение численности банковских отделений подтвердили «Известиям» в крупнейших банках. В ВТБ заявили, что начали модернизацию, в связи с чем закрывают дублирующие отделения. Росбанк закрыл около 30 отделений, но в то же время открыл около 20 за рубежом.

Нашлись и представители отрасли, которые увеличили количество своих представительств. Например, в «Сбере» сообщили о запуске около 4000 агентских точек в малонаселённых пунктах. В Россельхозбанке за 2021 год открыли 10 новых региональных отделений, а в МКБ анонсировали появление 40 филиалов в Уральском, Сибирском и Приволжском округах.

В Центробанке сокращение количества отделений связали с ростом популярности дистанционных банковских сервисов — как к платёжным, так и страховым, кредитным и др. В то же время в регуляторе сочли нужным сохранить физическую банковскую инфраструктуру, особенно в сельской местности или в труднодоступных посёлках.

«Поэтому, несмотря на общее сокращение количества подразделений банков в стране, ряд крупных игроков, напротив, расширил сеть своего присутствия в “облегчённых” форматах в сёлах. Так, на начало 2021-го уже в 95% отделений почтовой связи есть возможность проведения ряда банковских операций, а на кассах магазинов в 4,5 тыс. точек можно получить наличность», — рассказали в Центробанке.