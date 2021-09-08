В России сократились продажи водки

Россияне стали меньше пить водку, сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НРА "Российская водка: надежда на заграницу".

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Розничные продажи этого напитка за полгода сократились на 4%. Сокращение спроса зафиксировали торговые сети. Так, в "Азбуке вкуса" рассказали, что за первые шесть месяцев текущего года продажи водки в натуральном выражении сократились на 11% в сравнении с предыдущим годом.

Вместе с тем в России растет процент граждан, которые приобретают нелегальный крепкий алкоголь, так как легальная продукция, как сообщили участники рынка, может оказаться не по карману потребителям. Причина этого кроется в росте стоимости водки.