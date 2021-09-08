Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 млн долларов

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и «Альфа-Банка» 126,5 млн долларов в пользу государства, передает ТАСС.

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С «Альфа-Банка» будет взыскано 30 млн 829 тысяч долларов и 5 млрд 642 млн рублей, с Михаила Абызова – 22 млн долларов.

По данным газеты «Коммерсант», 126 млн долларов – это инвестиции Абызова в проект блокчейн-платформы TON основателя Telegram Павла Дурова с десятипроцентным доходом.

Проект не был реализован, после чего Абызов по договоренности с Telegram и «Альфа-банком» перевел деньги на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний. Как указано в иске, «Альфа-банк», обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность 104,5 млн долларов.

Защита экс-министра намерена обжаловать решение суда. Адвокат Юрий Тай, в частности, заявил, что указанная сумма уже была изъята в рамках решения суда от 2020 года.