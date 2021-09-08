Московский суд взыскал 19 млн рублей с Twitter

Таганский суд Москвы, рассмотрев жалобы Twitter на вынесенные ранее решения по шести протоколам, признал законным штраф для компании на общую сумму 19 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщает агентство, суд рассмотрел жалобы Twitter на вынесенные ранее решения по шести протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и принял решение оставить решение суда первой инстанции без изменений.
Ранее Мировой суд Москвы наложил на Twitter штраф на общую сумму в 19 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В агентстве напомнили, что, по данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале было выявлено более 2,5 тыс. материалов.