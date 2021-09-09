Розничные цены на бензин в России снизились впервые за год

Бензин подешевел за неделю с 30 августа по 6 сентября в среднем на 15 копеек, дизтопливо — на 7 копеек. При этом недельная дефляция в среднем по России составила 0,07%. Розничные цены на бензин снизились впервые с осени 2020 года. В Минэнерго связали это с насыщением внутреннего рынка топлива. Эксперты считают, что причина кроется в окончании сезона отпусков и росте спроса.

Фото: ТАСС ТАСС

О снижении цен сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата. За 7 дней бензин подешевел в среднем на 0,31%, до 48,93 рубля за литр; дизельное топливо — на 0,14%, до 50,62 рубля за литр. Средняя цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.

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Подешевело топливо в 68 региональных столицах, подорожало — в 11. Сильнее всего цены упали в Уфе (0,9%), Орле и Оренбурге (0,8%). Ощутимее всего бензин подорожал в Грозном (1,2%) и Кызыле (1%). В Москве цены снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Объём производства бензина в России по сравнению с предыдущей неделей снизился на 4,5%, до 787 500 т. Выработка дизельного топлива уменьшилась на 5%, до 1,55 млн т. В Минэнерго заявили, что считают снижение розничных цен следствием насыщения внутреннего рынка нефтяными компаниями, несмотря на ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

«Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле. Вместе с тем в сентябре ситуация стала лучше — люди возвращаются на работу, фактор сезонности сходит на нет, соответственно, начали снижаться цены в рознице», — прокомментировал РИА «Новости» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он считает, что к концу года рост цен на бензин «уложится в рамки инфляции».