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В ФРГ указали на последнее препятствие для «Северного потока — 2»

News.ru
52 минуты назад

Смена федерального канцлера в ФРГ может оказаться последним препятствием на пути к реализации проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказали обозреватели Моритц Кох и Клаус Штратман в статье для немецкого издания Handelsblatt.

В Германии указали на последнее препятствие для «Севпотока — 2»
Фото: ТАССТАСС

Авторы публикации отметили, что противники газопровода надеются на торпедирование проекта новыми властями ФРГ.

Если федеральное правительство отвернётся от «Северного потока — 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объёме, — подчеркнули колумнисты.

Они допустили, что из-за смены Ангелы Меркель на посту канцлера к новым штрафным мерам в отношении «Северного потока — 2» могут прибегнуть в США.

При этом изменение отношения к проекту со стороны нового руководства в Берлине может повлиять и на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», которая требует аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, считают Кох и Штратман.

Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку — 2» ожидаются с 1 октября. Об этом рассказало агентство Bloomberg, подчеркнув, что такие сроки озвучил «Газпром». Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,Bloomberg,
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