Visa повысит комиссию для супермаркетов в начале 2022 года

Что изменит Visa С 1 февраля 2022 года платежная система Visa повысит комиссию при оплате товаров в супермаркетах. Одновременного с этим будет отменен льготный межбанковский тариф (интерчейндж) для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, пишет РБК. Интерчейндж, напомним, - это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система. Планируется, что для супермаркетов комиссия повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Льготный тариф для останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября 2021-го из него исключены практически все премиальные карты в линейке Visa, не считая Visa Platinum Business. Льготные программы для магазинов с большим товарооборотом отменят в три этапа: с 8 июля 2022-го для магазинов мебели, включая продавцов стройматериалов и садоводства; с 5 августа для магазинов бытовой техники; с 30 сентября - для курьерских служб. После этого комиссия возрастет и будет варьироваться от 1,5 до 2,3% в зависимости от категории карты, которой оплачивается товар; с 1 февраля ряд премиальных карт исключен из программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. Кроме того, с апреля 2022-го поднимется сервисный сбор в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам, а с 1 февраля к картам Visa Electron, обращение которых в России минимально, будут применяться тарифы Visa Classic. "Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - объяснил предстоящие изменения представитель Visa, добавив, что интерчейндж является доходом банка-эмитента, а не платежной системы. Конфликт с Wildberries Крупнейший интернет-магазин Wildberries в конце августа ввел дополнительную комиссию (2%) за оплату товаров с помощью зарубежных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard. Соответственно, цены на товары при использовании российских платежных систем, то есть "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay", были понижены. Это, как считают в компании, позволит россиянам экономить 40 млн рублей ежедневно. Wildberries также акцентирует внимание на том, что фактически это не введение каких-либо дополнительных комиссий, а мера, позволяющая сделать текущие тарифы в зависимости от платежных систем "прозрачными для клиентов", дав возможность выбирать наиболее выгодные платежные инструменты. При этом неизвестно, входила ли до этого комиссия при оплате иностранными платежными системами в стоимость "по умолчанию". Международные платежные системы негативно оценили нововведение Wildberries. В Mastercard назвали действия маркетплейса "дискриминацией" держателей своих карт, а взимание дополнительной комиссии торговым предприятием запрещено в соответствии с правилами системы. Российский филиал Visa со своей стороны пообещал расследовать инцидент. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оснований для своего реагирования в сложившейся ситуации не увидела. Между тем в ведомстве подтвердили, что в законе о защите конкуренции действительно содержится запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов, но свидетельств о том, что Wildberries якобы занимает доминирующее положение на рынке, у регулятора нет. В Wildberries уверены, что заявления Mastercard и Visa о неких "расследованиях", в которых говорилось об угрозах штрафных санкций, были попытками оказать давление на российские финансовые организации и "напугать" банковское сообщество, поскольку платежные системы переживают за свои доходы. Ритейлер заверил, что отдельных комиссий маркетплейс не вводил, поскольку это прерогатива платежной системы.