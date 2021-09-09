Эксперт оценил решение Visa по увеличению комиссии в магазинах

Повышение Visa комиссии на оплату в супермаркетах с 1% до 1,3% может привести к росту расходов торговых сетей. Об этом "Рамблеру" рассказал управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
"Повышение интерчейнджа действительно может косвенно привести к целому ряду последствий – очевидно, возрастут расходы на обработку платежей, в том числе и за счет роста оборотов супермаркетов и других точек продаж, так как вырастут расходы продавцов на этот вид банковской услуги и им придется его компенсировать", - заявил он.
По словам эксперта, последствиями могут быть как отказ от объективной индексации заработной платы персонала, так и урезания инвестиционных программ. Другими последствиями могут стать также снижение издержек, большая экономия на ресурсах, или же повышения цен на товары и услуги. При этом этот рост будет так или иначе сглажен инфляцией.
"Говорить о том, что именно эти возросшие расходы будут полностью переложены в цену на товары я бы не хотел, так как есть еще такой фактор как инфляция, который будет как раз вынуждать осуществлять комплексный подход в решении этой проблемы", - отметил он.
В то же время, Жарский отметил, что увеличение комиссии будет происходить поэтапно, а не разом, и не будет касаться некоторых категорий карт. А сами банки, использующие Visa как платежную систему, из-за изменения комиссии увеличат как расходы, так и доходы.
"Основное повышение этой комиссии наиболее выгодно не для платежной системы, а для банков, которые обслуживают торговые точки, так как она идет в счет дохода банка покупателя, грубо говоря ее повышение скажется на одном банке, который будет перечислять от каждого платежа (эквайер) больше средств в счет другого банка (эмитента), но банки одновременно могут быть как эквайерами так и эмитентами, по сути их расходы на эти новые комиссии будут уравновешены возросшими доходами", - отметил эксперт.
По словам эксперта, повышение комиссии необходимо для того, чтобы направлять часть выигрышных средств на дальнейшее развитие банковской инфраструктуры, соответственно, действия Visa не стоит рассматривать как попытку создать дополнительные препоны для российских клиентов, скорее, это неизбежный пересмотр тарифной политики в рамках объективного роста и развития платежного бесконтактного банковского рынка.