Эксперт оценил решение Visa по увеличению комиссии в магазинах

"Основное повышение этой комиссии наиболее выгодно не для платежной системы, а для банков, которые обслуживают торговые точки, так как она идет в счет дохода банка покупателя, грубо говоря ее повышение скажется на одном банке, который будет перечислять от каждого платежа (эквайер) больше средств в счет другого банка (эмитента), но банки одновременно могут быть как эквайерами так и эмитентами, по сути их расходы на эти новые комиссии будут уравновешены возросшими доходами", - отметил эксперт.