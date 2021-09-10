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Очередной бизнесмен из "лондонского списка" вернулся в Россию

Газета.Ru
34 минуты назад

В Россию вернулся тринадцатый по счету участник так называемого лондонского списка – управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания» Михаил Кубасов. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который является автором списка.

В Россию вернулся 13-й бизнесмен из «лондонского списка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

Бизнесмен с 2019 года заочно обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В июне прошлого года суд в Москве заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания или экстрадиции в Россию.

К Титову Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

«Лондонский список» появился феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Ранее Титов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что возвращать на родину предпринимателей из «лондонского списка» пока не будут. По его словам, это связано с позицией Генпрокуратуры России.

Компании,Михаил Кубасов,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,МВД,
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