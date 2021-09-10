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В самарском банке «Спутник» введена временная администрация

BFM.RUиещё 3
1 час назад

В самарском банке «Спутник» введена временная администрация. Центробанк возложил эти функции на Агентство по страхованию вкладов. Также регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации сроком на три месяца. Это является страховым случаем. АСВ пообещало начать выплаты не позднее 24 сентября 2021 года.

ЦБ ввел временную администрацию в самарский банк «Спутник»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Банк России, «Спутник» нарушал законы о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций. Кроме того, «Спутник» занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности. Также самарский банк был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ. «Спутник» является единственной кредитной организацией в РФ, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в России в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.

Компании,Экономика,Агентство по страхованию вкладов,Центральный банк России,ООН,
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