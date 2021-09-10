«Плохая сделка»: США о достроенном «Северном потоке — 2»

В США как и прежде считают трубопровод «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Такое заявление сделала заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы отмечали это раньше и продолжим снова об этом говорить: по нашему мнению, это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, и считаем его геополитическим проектом России», — высказалась она она по факту окончания строительства «Северного потока — 2».

Ранее появились данные, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на прохождение сертификации в качестве независимого оператора все еще ведется, период завершения процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток — 2» запустят в эксплуатацию до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.

Также известно, что компания Nord Stream 2 AG сообщила о соединении датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока — 2» и о планах запустить работу газопровода до окончания текущего года.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» было на 100% закончено сегодня утром. Об этом сообщили представители «Газпрома».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ глава правления Алексей Миллер рассказал, что сегодня утром в 8:45 по московскому времени строительство газопровода „Северный поток — 2“ полностью завершилось», — отмечалось в сообщении предприятия.