СМИ: Роспотребнадзор скрыл результаты испытаний «ЭпиВакКороны»

Роспотребнадзор отказался предоставить итоги испытаний «ЭпиВакКороны». Как утверждает издание Readovka, ведомство не опубликовало результаты промежуточных клинических исследований вакцины, которую производит «Вектор».

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

Издание отмечает, что Роспотребнадзор «прибег к открытой манипуляции» в своем ответе на открытое письмо участников клинических испытаний (КИ). Те указывали, что антитела после прививки «ЭпиВакКороной» определяются только тест-системами самой компании «Вектор». Другие тесты не видят антитела, и это может говорить о неэффективности препарата.

В Роспотребнадзоре заявили, что для каждой вакцины нужен свой тест. В качестве примера там привели партнёрство производителя тест-систем «Roche» и производителя вакцин компании «Moderna».

СМИ пишет, что ведомство «забыло» упомянуть, что «Roche» сначала сделал и зарегистрировал тест-систему, а затем «Moderna» попросила использовать эти тесты для своих испытаний. Кроме того, в случае с «Moderna» другие тест-системы смогли выявить антитела в отличие от «ЭпиВакКороны».