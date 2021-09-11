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СМИ: Роспотребнадзор скрыл результаты испытаний «ЭпиВакКороны»

Майк Габриелян
1 час назад

Роспотребнадзор отказался предоставить итоги испытаний «ЭпиВакКороны». Как утверждает издание Readovka, ведомство не опубликовало результаты промежуточных клинических исследований вакцины, которую производит «Вектор».

СМИ: Роспотребнадзор скрыл результаты испытаний «ЭпиВакКороны»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАССПресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

Издание отмечает, что Роспотребнадзор «прибег к открытой манипуляции» в своем ответе на открытое письмо участников клинических испытаний (КИ). Те указывали, что антитела после прививки «ЭпиВакКороной» определяются только тест-системами самой компании «Вектор». Другие тесты не видят антитела, и это может говорить о неэффективности препарата.

В Роспотребнадзоре заявили, что для каждой вакцины нужен свой тест. В качестве примера там привели партнёрство производителя тест-систем «Roche» и производителя вакцин компании «Moderna».

СМИ пишет, что ведомство «забыло» упомянуть, что «Roche» сначала сделал и зарегистрировал тест-систему, а затем «Moderna» попросила использовать эти тесты для своих испытаний. Кроме того, в случае с «Moderna» другие тест-системы смогли выявить антитела в отличие от «ЭпиВакКороны».

В июле сообщалось, что более одного миллиона человек в России привились вакциной «ЭпиВакКорона».

Компании,Роспотребнадзор,
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