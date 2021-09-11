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Ребенку, у которого заподозрили отравление арбузом, поставили диагноз

Елена Прошина
38 минут назад

У одного из детей, госпитализированных в Москве с подозрением на отравление арбузом из магазина сети «Магнит», обнаружили коронавирус. Об этом рассказала мать ребенка Юлия Самгина, передает телеканал «Звезда».

Назван диагноз одного из отравившихся арбузом из «Магнита»
Фото: ТАССТАСС

«Нас забрали в больницу с подозрением на отравление... А по факту у нас ковид... С утра пришли медработники, сказали, что тест положительный», — заявила Самгина.

Она сообщила, что в данный момент ее ребенок чувствует себя хорошо. Тошнота у него прошла, а иных симптомов заболевания не наблюдается. Самгина также пояснила, что ее сын арбузов не ел: ни в день госпитализации, ни днем ранее.

Как сообщает «Комсомольская правда», из дома с улицы Совхозной госпитализировали еще одного ребенка. Предположительно, это уже девятый пострадавший в результате отравления, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября стало известно, что в одной из столичных больниц скончались скончались 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка. По предварительной информации, их смерть наступила после употребления в пищу арбуза, приобретенного в сетевом магазине на Совхозной улице в Москве. Мать умершего подростка в данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось также, что из дома, где проживали погибшие, позднее госпитализировали еще одну женщину, молодого человека и четверых детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проверку обстоятельств случившегося ведет Люблинская межрайонная прокуратура столицы. Кроме того, у жителей дома, где произошла трагедия, медики берут ПЦР-тесты на коронавирус.

Компании,"Магнит",Генпрокуратура РФ,ТК "Звезда",
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