Xiaomi объяснила блокировку смартфонов

В компании отметили, что меры не были направлены против каких-либо стран или регионов.
Они осуществлялись на рынках, где бренд официально не присутствует, чтобы предотвратить контрабанду. Как сообщает издание Global Times со ссылкой на представителей компании, блокировка смартфонов была временной на период расследования возможной нелегальной продукции. Сейчас все телефоны уже разблокированы.
Ранее на сайте мобильных разработчиков XDA Developers сообщалось, что пользователи китайских смартфонов Xiaomi в некоторых странах заявили о блокировке устройств. В частности, с проблемами столкнулись пользователи Кубы, Ирана, Сирии, Судана, КНДР и России (Крыма). На экранах смартфонов стали появляться надписи о запрете продажи этого товара.