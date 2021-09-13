ФАС обязала Tele2 снизить тарифы

«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС обязала Tele2 снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги связи до уровня, который был до нарушения.

Tele2 со своей стороны заявила, что открыта к конструктивному диалогу с ФАС РФ по требованию о снижении тарифов, компания будет отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур.