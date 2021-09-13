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ФАС обязала Tele2 снизить тарифы

BFM.RU
24 минуты назад

Федеральная антимонопольная служба РФ завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2.

ФАС обязала Tele2 снизить тарифы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС обязала Tele2 снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги связи до уровня, который был до нарушения.

Tele2 со своей стороны заявила, что открыта к конструктивному диалогу с ФАС РФ по требованию о снижении тарифов, компания будет отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур.

Компании,ФАС,Tele2,
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