Внук Королева рассказал о предложении Маска по покупке ракеты

«Он действительно прилетал в Россию и хотел купить списанную баллистическую ракету. Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: «Слушайте, продайте мне ракету. Ну ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте». Ему в ответ: «Ты что, парень, с ума сошел?» И на этом вся история, собственно, закончилась», - рассказал Королев.