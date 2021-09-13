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Внук Королева рассказал о предложении Маска по покупке ракеты

Вероника Полынина
1 час назад

Российские чиновники, отказавшиеся продать главе SpaceX Илону Маску баллистическую ракету, способствовали развитию его космической программы. Об этом заявил внук советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева Андрей в интервью RT.

Внук Королева рассказал о предложении Маска по покупке ракеты
Фото: ReutersReuters

Андрей Королев и его сын Павел по приглашению Илона Маска побывали на заводе SpaceX в Лос-Анджелесе. Во время встречи Маск в том числе вспоминал, как 20 лет назад несколько раз пытался купить в России баллистическую ракету.

«Он действительно прилетал в Россию и хотел купить списанную баллистическую ракету. Он об этом очень смешно всегда рассказывает. Мол, представляете, 30-летний парень из Америки прилетел в Россию, где только недавно был Советский Союз, и говорит: «Слушайте, продайте мне ракету. Ну ядерное оружие, так и быть, можете снять, а вот ракету мне, пожалуйста, отдайте». Ему в ответ: «Ты что, парень, с ума сошел?» И на этом вся история, собственно, закончилась», - рассказал Королев.

Илон Маск дал совет российским инженерам по строительству ракет

По его словам, отказы российских чиновников послужили толчком к тому, чтобы Маск начал конструировать собственные двигатели и ракеты-носители.

«Поэтому в какой-то степени чиновники, которые тогда полностью отказались с ним сотрудничать, помогли развитию его космической программы», - добавил внук Сергея Королева.

Создатель советской космической программы Сергей Королев – один из кумиров главы SpaceX. Предприниматель много раз признавался, что восхищается советским конструктором.

Компании,Илон Маск,Андрей Королев,Сергей Королев,SpaceX,
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