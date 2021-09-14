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Московский суд наложил новые штрафы на Facebook и Twitter

RTVIиещё 28
54 минуты назад

Мировой суд Москвы 14 сентября принял решение о новых штрафах для компаний Facebook и Twitter.

Cуд в Москве наложил новые штрафы на Facebook и Twitter
Фото: ReutersReuters

Американская компания Facebook Inc, владеющая одноименной социальной сетью, оштрафована на 21 млн рублей. Причиной стал отказ удалить запрещенный в России контент. Речь идет о пяти административных нарушениях. Сейчас общая сумма штрафов Facebook в России превышает 90 млн рублей.

Компанию Twitter Inc (владеет одноименной социальной сетью) мировой суд Москвы оштрафовал на 5 млн рублей. Общая сумма штрафов Twitter в России составляет более 45 млн рублей.

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