Новым замглавы Минстроя России назначен Константин Михайлик

МОСКВА, 14 сен - РИА Недвижимость. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Михайлика на должность замглавы Минстроя.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Михайлика Константина Александровича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - указывается в документе.
Ранее по собственной просьбе соответствующий пост покинул Александр Козлов - он отвечал в Минстрое за цифровизацию строительной отрасли.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минстроя, на Михайлика также будут возложены задачи по цифровой трансформацию строительной отрасли и ЖКХ.
Михайлик, в частности, с ноября 2013 года по декабрь 2014-го работал в администрации ЗАО "Интеркомп", входящего в группу Сбербанк, где был сначала советником, а затем заместителем гендиректора. Затем он перешел в ОАО "МРСК центр" на должность советника гендиректора, а впоследствии стал первым заместителем гендиректора ПАО "МРСК центр". С мая 2019 года по сентябрь 2021-го работал заместителем гендиректора ПАО "Россети" - сначала по операционной деятельности, затем по цифровой трансформации.