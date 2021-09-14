Новым замглавы Минстроя России назначен Константин Михайлик

Михайлик, в частности, с ноября 2013 года по декабрь 2014-го работал в администрации ЗАО "Интеркомп", входящего в группу Сбербанк, где был сначала советником, а затем заместителем гендиректора. Затем он перешел в ОАО "МРСК центр" на должность советника гендиректора, а впоследствии стал первым заместителем гендиректора ПАО "МРСК центр". С мая 2019 года по сентябрь 2021-го работал заместителем гендиректора ПАО "Россети" - сначала по операционной деятельности, затем по цифровой трансформации.