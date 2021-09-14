Какие гаджеты Apple показала на осенней презентации. Коротко

Компания Apple 14 сентября представила новую линейку смартфонов iPhone 13, часы Watch 7, новые iPad и iPad mini.

Фото: Apple Apple

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

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- минимальный объем памяти составляет 128 Гб. В линейках также есть варианты с 256 и 512 Гб;

- "челка" на всех смартфонах стала меньше, благодаря этому пользователи видят больше информации.;

- пять цветов: розовый, синий, красный, а также «тёмная ночь» и «сияющая звезда»;

- Оснащен процеccором A15 Bionic с шестью ядрами, который работает на 50% быстрее и способен выполнять 15,8 триллионов операций в секунду;

- дисплей на 28% ярче, чем в предыдущих моделях;

- 5G будет работать быстрее и автоматически переключаться на LTE, когда в 5G нет необходимости;

- Смартфон оснащен двумя основными камерами, расположенными по диагонали. Благодаря новому сенсору большего размера и увеличенной диафрагме камера захватывает значительно больше цвета. Также значительно улучшились возможности съемки в темноте. В камерах поятилась возможность смены фокуса. В режиме "киноэффект" камера автоматически переводит фокус с одного лица на другое, чтобы добиться большего драматизма. Съемка делается в Dolby Vision HDR. Камеры получили стабилизацию видео со сдвигом матрицы sensor-shift. Ранее эта технология была доступна только в iPhone 12 Pro Max;

- iPhone 13 работает от аккумулятора на два с половиной часа дольше, чем его предшественник, а iPhone 13 mini - на полтора часа по сравнению с iPhone 12 mini;

- iPhone 13 будет стоить 799 долларов за устройство с объемом памяти 128 Гб. iPhone 13 mini - 699 долларов за версию с 128 Гб.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Apple

— четыре цвета, среди которых новый синий цвет - Sierra Blue;

— укороченная челка;

— три обновленных камеры: базовая, ультраширокоугольная и 3x зум (77 мм); теперь есть поддержка ночного режима. Основная камера захватывает на 92% больше света при недостаточном освещении, а сверхширокая - в 2,2 раза больше света. Появился макро-режим и возможность снимать звездное небо со штатива.

— графика работает на 50% быстрее;

- установлены дисплеи 120 Гц.;

- более мощный процессор, чем в iPhone 13 (5 ядер вместо четырех);

- в линейке Pro доступны модификации на 128, 256, 512 Гб и 1 Тб.;

- обещают, что до конца года в iPhone 13 Pro появится функция ProRes Video;

- iPhone 13 Pro работает на 1,5 часов больше, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max – на 2,5 часов больше, чем iPhone 12 Pro Max;

- стоимость iPhone 13 Pro начинается от 999 долларов, а iPhone 13 Pro Max — от 1099 долларов.

Apple Watch Series 7

Apple

- часы точнее считают калории и автоматически встают на паузу, когда ездок останавливается;

- дисплей на 60% ярче;

- рамки тоньше на 40% по сравнению с шестой серией;

- зарядка на 30% быстрее;

- дизайн не изменился;

- в списке активностей теперь пилатес и тай-чи;

- минимальная стоимость - 399 долларов.

Новый iPad

Apple

- оснащен чипом Apple A13 Bionic;

- работает на 20% быстрее;

- имеет ультраширокую фронтальную камеру;

- работает на iPad OS 15, поддерживает Pencil;

- стоит 329 долларов за версию с 64 Гб памяти.

Новый iPad mini

- на 40% быстрее предыдущей модели;

- включается по отпечатку пальца;

- экран с диагональю 8,3 дюйма и очень низким коэффициентом отражения;

- есть порт USB-C с поддержкой всех аксессуаров;

- основная камера осталась одинарной, имеет разрешение 12 Мп и диафрагму f/1.8;

- фронтальная камера тоже с разрешением12 Мп и ультрашироким углом обзора и функцией "в центре внимания", которая следит за объектом;

- поддерживает магнитный стилус Pencil второго поколения;