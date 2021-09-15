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В США предложили новый способ борьбы с "Северным потоком — 2"

Елена Прошина
29 минут назад

США сможет успешно конкурировать с Россией после запуска «Северного потока – 2» при условии снижения цен на поставляемый в страны ЕС сжиженный газ, считает обозреватель Forbes Кен Сильверстайн, пишет РИА Новости.

В США предложили новый способ борьбы с "Северным потоком — 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Вашингтон даже после запуска «Северного потока – 2» сможет конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС, так как американский сжиженный газ будет востребован у покупателей в Европе в качестве меры по диверсификации поставок топлива – но только в случае, если США сможет снизить цены на топливо.

Сильверстайн также считает, что Украине стоит подумать о разработке собственных газовых месторождений, а Вашингтону – проявить дипломатию, чтобы повлиять на отношения Москвы и Киева. Он считает, что санкциями и угрозами можно добиться обратного результата.

Он также уверен, что к «Северному потоку – 2» стоит относиться как к уже случившемуся факту. Экономическая составляющая перевесила политическую в желании Германии завершить проект, считает Сильверстайн.

"Северный поток - 2" - газопровод из России в Германию. Его мощность 55 миллиардов кубометров в год. Строительство трубопровода было завершено 10 сентября. Ранее Bloomberg сообщал, что поставки газа начнутся с 1 октября, однако глава «Газпрома» Алексей Миллер в среду опроверг это. Ранее сообщалось, что газопровод введут в эксплуатацию до конца года.

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