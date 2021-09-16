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Немецкие экологи вновь потребовали запретить «Северный поток–2»

Елена Прошина
41 минуту назад

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее разращение на его строительство и эксплуатацию. Это уже вторая попытка экологов за три месяца, сообщает ТАСС.

В прошлый раз экологи выдвигали такое же требование в июне, однако успеха им добиться не удалось. Причем это не первая попытка немецких экологов остановить проект, однако все протесты до сих пор отклонялись.

Хронология строительства "Северного потока-2"

Напомним, что 10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока – 2». Сейчас трубопровод находится в процессе получения разрешения на работу, который может затянуться на четыре месяца.

Ранее руководитель газовой корпорации Алексей Миллер опроверг, что «Газпром» заполнит первую нить трубопровода газом с 1 октября. Он подчеркнул, что для этого необходимо добиться разрешение Еврокомиссии.
Компании,Видео,Алексей Миллер,Газпром,Еврокомиссия,ИТАР-ТАСС,
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