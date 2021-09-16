Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее разращение на его строительство и эксплуатацию. Это уже вторая попытка экологов за три месяца, сообщает ТАСС.

В прошлый раз экологи выдвигали такое же требование в июне, однако успеха им добиться не удалось. Причем это не первая попытка немецких экологов остановить проект, однако все протесты до сих пор отклонялись.

Напомним, что 10 сентября «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока – 2». Сейчас трубопровод находится в процессе получения разрешения на работу, который может затянуться на четыре месяца.