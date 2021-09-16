Песков: Западные IT-гиганты должны выплатить присужденные штрафы

«Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», — сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, большинство которых остались неоплаченными.