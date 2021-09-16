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В Кремле потребовали от западных IT-компаний выплатить присуждённые штрафы

News.ru
1 час назад

В Кремле считают, что западные IT-гиганты должны выплатить все штрафы, присуждённые российскими судами в связи с невыполнением требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти компании рады видеть в России, но они должны соблюдать законы, пишет РИА Новости.

Песков: Западные IT-гиганты должны выплатить присужденные штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает. Конечно же, те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону. Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», — сказал Песков, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, большинство которых остались неоплаченными.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными.

Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

В Госдуме заявили, что могут ужесточить законодательство об ответственности для IT-компаний, если они продолжат «стыдливо уклоняться» от претензий Роскомнадзора.

Компании,Дмитрий Песков,Роскомнадзор,Google,Госдума,РИА Новости,
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