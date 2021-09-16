Сотрудники Wildberries объявили забастовку

«Данная мотивация базируется на системе оплаты труда складских сотрудников, и принимает в качестве нормы работы скорость обработки поступившего на самовывоз товара. Но составители мотивации не учли, что менеджер самовывоза исполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира», — говорится в петиции работников Wildberries на сайте change.org.

Сотрудники сообщили, что условия оплаты труда неисполнимы в большей части пунктов самовывоза вследствие большой загрузки складов и большого клиентского потока. Руководители филиалов нередко сознательно идут на нарушение трудового договора в одностороннем порядке и «фактически вынуждают» менеджеров трудиться сверх установленного графика, подчеркнули сотрудники.

При этом для менеджеров не введены установленные интервалы для перерывов в работе, а мотивация «на скорость» не привела к облегчению и стимуляции их труда, говорится в петиции. Менеджерами на пунктах выдачи заказов в августе было недополучено примерно 40 тыс. рублей, заявили работники.