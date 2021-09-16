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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Анна Безрукова
58 минут назад

Работники интернет-магазина Wildberries объявили забастовку, потребовав изменения системы мотивации оплаты труда. Сотрудники обратились к генеральному директору компании Татьяне Бакальчук.

Сотрудники Wildberries объявили забастовку
Фото: ТАССТАСС

«Данная мотивация базируется на системе оплаты труда складских сотрудников, и принимает в качестве нормы работы скорость обработки поступившего на самовывоз товара. Но составители мотивации не учли, что менеджер самовывоза исполняет обязанности не только кладовщика, но и кассира», — говорится в петиции работников Wildberries на сайте change.org.

Сотрудники сообщили, что условия оплаты труда неисполнимы в большей части пунктов самовывоза вследствие большой загрузки складов и большого клиентского потока. Руководители филиалов нередко сознательно идут на нарушение трудового договора в одностороннем порядке и «фактически вынуждают» менеджеров трудиться сверх установленного графика, подчеркнули сотрудники.

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При этом для менеджеров не введены установленные интервалы для перерывов в работе, а мотивация «на скорость» не привела к облегчению и стимуляции их труда, говорится в петиции. Менеджерами на пунктах выдачи заказов в августе было недополучено примерно 40 тыс. рублей, заявили работники.

Представители маркетплейса рассказали изданию URA. RU, что сейчас все пункты выдачи работают в штатном режиме.

Помимо этого, в Wildberries отметили, что после введения новых KPI зарплата большей части сотрудников только выросла. При этом у 10% персонала вознаграждение уменьшилось. С ними сейчас ведутся обсуждения, пояснили в компании.
Компании,Татьяна Бакальчук,Forbes,
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