Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Рамблером» оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что Варшава не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на поставки топлива.
Ранее Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года.
Согласно условиям газового контракта с российской стороной, Польша еще в прошлом году уведомила «Газпром» об отсутствии намерения продлевать соглашение, рассказал Юшков. Он также отметил, что у поляков могут возникнуть проблемы с поставками топлива из Норвегии, в связи с чем они, возможно, заключат новый краткосрочный контракт с «Газпромом».
«Отказаться от российского газа хотят за счет строительства газопровода Baltic Pipe из Норвегии, заменить российский газ норвежским. Но там проблема в том, что в Норвегии нет лишнего газа. И пока газопровод строится как пустая труба. Он даже берет свое начало не у какого-то месторождения, а у газопровода Europipe 2, который идет от норвежских месторождений в Германию. У самой Норвегии четвертый год падающая добыча, поэтому Польше надо будет конкурировать с другими европейскими покупателями за те объемы, которые есть. Здесь вопрос в том, смогут ли поляки перекупить этот газ у немецких покупателей.
Польша всячески уверяла, что вообще не будет заключать с "Газпромом" новых контрактов. Но дело идет к тому, что, видимо, какой-то среднесрочный или краткосрочный контракт они все-таки подпишут. Думаю, что все будет решаться в последний момент: поляки могут не успеть достроить Baltic Pipe. Думаю, что если они не найдут газ и не успеют достроить, - они просто будут подписывать краткосрочный или среднесрочный контракт с "Газпромом". Не факт, что они никакой новый контракт не подпишут», - заявил эксперт.
По его словам, объемы поставок российского газа в Западную Европу «в любом случае сохранятся».
«Только получится, что если поляки смогут найти в Норвегии газ, тогда лишат его немцев. И немцы просто смогут увеличить закупки российского газа. Поэтому как ни крути, но полякам будет сложно отказаться от российского газа. Плюс к тому по статистике часть закупок они осуществляют в Германии, но у Германии своего газа нет. Что делают поляки: они покупают газ, который торгуется на немецкой бирже, а этот газ, соответственно, пришел по "Северному потоку - 1". Потом поляки доставляют этот газ клиентам, которые должны получить газ по газопроводу "Ямал - Европа". Аналогичный объем они не прокачивают через свою территорию в Германию, а просто отбирают для собственных нужд из трубы. Поэтому таким образом поляки, покупая немецкий газ, по сути покупают российский по происхождению», - добавил Юшков.