«Отказаться от российского газа хотят за счет строительства газопровода Baltic Pipe из Норвегии, заменить российский газ норвежским. Но там проблема в том, что в Норвегии нет лишнего газа. И пока газопровод строится как пустая труба. Он даже берет свое начало не у какого-то месторождения, а у газопровода Europipe 2, который идет от норвежских месторождений в Германию. У самой Норвегии четвертый год падающая добыча, поэтому Польше надо будет конкурировать с другими европейскими покупателями за те объемы, которые есть. Здесь вопрос в том, смогут ли поляки перекупить этот газ у немецких покупателей.



Польша всячески уверяла, что вообще не будет заключать с "Газпромом" новых контрактов. Но дело идет к тому, что, видимо, какой-то среднесрочный или краткосрочный контракт они все-таки подпишут. Думаю, что все будет решаться в последний момент: поляки могут не успеть достроить Baltic Pipe. Думаю, что если они не найдут газ и не успеют достроить, - они просто будут подписывать краткосрочный или среднесрочный контракт с "Газпромом". Не факт, что они никакой новый контракт не подпишут», - заявил эксперт.