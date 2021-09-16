«Натура сиберика» подала иск к совладелице компании почти на 1,7 млрд рублей на фоне корпоративного конфликта

К одной из совладелиц компании-производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» подали иск почти на 1,7 млрд рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

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Заявление поступило 16 сентября. Иск подала ООО «Натура сиберика». Сумма исковых требований к совладелице компании и первой жене основателя компании Андрея Трубникова Ирине Трубниковой составляет 1 млрд 669 млн 392 тыс. 14 рублей и 65 копеек.

Конфликт внутри компании разгорелся после смерти в январе ее основателя Андрея Трубникова, который не оставил завещания. Он наложился на иски, связанные с пожаром на заводе в Подмосковье, где компания арендовала помещения. По решению суда производитель косметики обязан выплатить почти 3 млрд рублей.