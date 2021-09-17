В Евросоюзе призвали начать расследование против «Газпрома»

Депутат Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома» из-за резкого скачка цен на газ в Европе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте, депутаты считают, что российская компания повлияла на состояние рыночной цены топлива.

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С призывом провести расследование обратились 40 депутатов из Польши и Прибалтики. В ЕК в свою очередь отметили что рост цен на голубое топливо был вызван объективными причинами.

В тот же день еще одна представитель Еврокомиссии сообщила, что в ведомстве считают рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных причин.

«В период пандемии в прошлом году цены на электричество были рекордно низкими. С этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены – это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии», – заявила Лунела.

Также она отметила, что в меньшей степени на происходящее повлияло удорожание квот на выбросы углекислого газа в европейской системе торговли.