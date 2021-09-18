Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

В текущем году рейтинг возглавили Уолтоны. В 1950-м году Сэм Уолтон основал компанию Walmart, ныне — Walton Enterprises, состояние которой на сегодняшний момент оценивается в $238,2 млрд (+$23 млрд за последний год). Этой семье принадлежат более 10 тыс. магазинов по всему миру. Лишь за последний год компания продала акции на $6 млрд.