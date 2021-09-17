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Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Киев решил запретить работу российской торговой сети на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости».

Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.

MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.

В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны.

Компании,Алексей Данилов,Сбербанк России,ЕС,РИА Новости,
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