Киев решил запретить работу российской торговой сети на Украине

Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости» .

Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.