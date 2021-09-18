Захарова назвала гарантии работы Apple и Google в России

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Apple и Google продолжат работать на территории России, если будут соблюдать российское законодательство. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на официальный Telegram-канал Марии Захаровой.

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Она прокомментировала статью в газете The New York Times, в которой отмечается, что Apple и Google удалили приложение «Навальный» из-за угроз судебного преследования своих сотрудников. Захарова в свою очередь написала, что эта интерпретация ситуации останется на совести зарубежной прессы, в наличии которой она сильно сомневается.

Захарова подчеркнула, что если бы Apple и Google выполнили требования российских ведомств, то не было бы никакой необходимости в вызовах на заседание комиссии и публичной полемике.

Официальный представитель МИД РФ допустила, что американские компании не предвидели, что их действия могут обернуться последствиями, и ситуация «будет как всегда: пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему». Однако, по ее словам, «эти времена прошли».