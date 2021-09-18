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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Майк Габриелян
23 минуты назад

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг богатейших семей мира. Самой состоятельной признана семья Уолтон, владеющая крупной сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Богатство Уолтон оценили в 238,2 миллиарда долларов.

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
Фото: ReutersReuters

В топ-3 Bloomberg также вошли семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars (142 миллиарда долларов) и семья Кох — собственники американской нефтехимической корпорации Koch Industrues (124,4 миллиарда долларов).

Состояние близкое к 100 млрд также имеется у семьи Эрмэ (владельцы французского модного дома Hermes); семьи Аль-Сауд, правящей Саудовской Аравией, и семьи Амбани (владельцы индийского нефтяного холдинга Reliance Industries).

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Около 60 млрд долларов имеют семейства Вертхаймер (французский модный дом Chanel); Джонсон (американская управляющая компания Fidelity Investments); Томсон (медиакомпания Thomson Reuters) и Берингер (немецкая фармкомпания Boehringer Ingelheim).

Анализ показывает, что миллиардеры в кризис и пандемию стали значительно богаче. Общее состояние 25 самых богатых семей мира составило 1,7 триллиона долларов. Это на 22% больше, чем год назад.

Весной этого года был опубликован доклад ООН, в котором говорится, что около 120 миллионов человек на планете обнищали из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса. Примерно 114 млн человек потеряли работу. Мировая экономика испытала самую сильную рецессию за 90 лет.

Компании,Wal-Mart Stores,Chanel,ООН,Bloomberg,Forbes,
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