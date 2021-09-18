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В Европарламенте собрались превратить «Северный поток — 2» в руины

Елена Прошина
27 минут назад

Депутат Европарламента от партии «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что проект «Северный поток — 2» все еще можно заморозить навсегда. Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает РИА «Новости».

В Европарламенте захотели превратить «Северный поток — 2» в руины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Федеральное агентство по сетям одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. При наличии веских аргументов в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», — считает Бютикофер.

По мнению евродепутата, российская сторона не провела процедуру «анбандлинга», как того требует «газовая» директива ЕС. Согласно ей, поставки в Европу по газопроводу «Северный поток — 2» могут осуществляться лишь на условии, что оператором газотранспортной системы не может быть компания, добывающая и поставляющая газ. Одновременно, напомнил депутат, так называемый третий энергопакет ЕС требует, чтобы владелец «трубы» предоставлял сторонним продавцам природного газа свои мощности по прокачке.

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Напомним, что о завершении строительства «Северного потока — 2», газопровода между Россией и Германией по дну Балтики, стало известно 10 сентября. Его проектная мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год. Вводу в строй газопровода активно противодействуют такие страны как США, Украина и Польша. Их представители утверждают, что Россия может использовать поставки газа для давления на европейские страны.

Компании,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,ИА DPA,РИА Новости,
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