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Саакашвили объяснил перспективы «Северного потока — 2» для Украины

Елена Прошина
1 час назад

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины, заявил, что «Северный поток — 2» в долгосрочной перспективе может быть полезен Украине. Его слова передает РИА Новости.

Саакашвили объяснил перспективы «Северного потока — 2» для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В краткосрочной перспективе, по его словам, российский трубопровод представляет опасность для Украины. Он пояснил, что в том случае, если Россия нападет на Украину весной будущего года, западные страны будут поддерживать Киев с куда меньшим желанием.

При этом Саакашвили утверждает, что в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести Украине пользу. Он объясняет, что завершение газопровода — это хорошо, потому что это вынудит украинцев добывать свой собственный газ, и при этом они научатся его экономить. Бывший президент Грузии добавил, что своего газа у Украины достаточно.

Саакашвили подчеркнул, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспорт в другие страны.

«И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», - заключил он.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось на позапрошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.

Компании,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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