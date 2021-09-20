Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Германии допустили отказ от «Северного потока — 2» после выборов

Елена Прошина
18 минут назад

Новый состав правительства Германии, который начнет работу после выборов, может пересмотреть условия договора с Россией по «Северному потоку — 2». Об этом заявил Урс Ункауф, представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии. Его слова передает портал «Известия».

В Германии допустили отказ от «Северного потока — 2» после выборов
Фото: ReutersReuters

Согласно его заявлению, если партия «Зеленых» придет к власти, то с поставками газа могут возникнуть трудности. Поэтому некоторые соглашения потребует пересмотра. Но даже если во главе окажется другая партия, утверждает Ункауф, формирование нового правительства все равно повлечет за собой пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы.

Приход к власти «Зеленых» политик считает главной проблемой будущих переговоров с Москвой. Он отмечает, что у этой партии нет достаточной компетенции при работе с Россией, так как в последние годы они не налаживали с ней связи. При этом эксперт отметил, что Германия уже в состоянии покупать газ, который будет идти по «Северному потоку — 2», так как газопровод уже достроен.

Ункауф выразил надежду, что пуск российского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы создаст новые связи для «обеспечения устойчивости наших взаимоотношений».

Компании,газета "Известия",
5
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители