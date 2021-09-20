В Германии допустили отказ от «Северного потока — 2» после выборов

Новый состав правительства Германии, который начнет работу после выборов, может пересмотреть условия договора с Россией по «Северному потоку — 2». Об этом заявил Урс Ункауф, представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии. Его слова передает портал «Известия».

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Согласно его заявлению, если партия «Зеленых» придет к власти, то с поставками газа могут возникнуть трудности. Поэтому некоторые соглашения потребует пересмотра. Но даже если во главе окажется другая партия, утверждает Ункауф, формирование нового правительства все равно повлечет за собой пересмотр энергополитики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы.

Приход к власти «Зеленых» политик считает главной проблемой будущих переговоров с Москвой. Он отмечает, что у этой партии нет достаточной компетенции при работе с Россией, так как в последние годы они не налаживали с ней связи. При этом эксперт отметил, что Германия уже в состоянии покупать газ, который будет идти по «Северному потоку — 2», так как газопровод уже достроен.