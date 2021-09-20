Ситуация с Антипинским НПЗ повысит независимость арбитражных управляющих

В Сбере высоко оценили результаты работы конкурсного управляющего Антипинского НПЗ

Фото: АО «Антипинский НПЗ» АО «Антипинский НПЗ»

Стало известно, что конкурсный управляющий Антипинского нефтеперерабатывающего завода Константин Сичевой заявил вознаграждение в размере 5,4 миллиарда рублей — это пять процентов от стоимости проданного имущества завода.

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Согласно статье 20.6 закона о банкротстве, сумма вознаграждения управляющего составляет от трех до семи процентов от размера требований кредиторов в случае удовлетворения от менее 25 до более 75 процентов их претензий соответственно.

После продажи имущества завода Сичевой перечислил на счет Сбербанка 81,84 миллиарда рублей. Таким образом, управляющий мог претендовать на 6,4 миллиарда рублей, пишет РБК.

По словам директора Ассоциации специалистов по банкротству «Банкротный клуб», партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Даниила Савченко, банкротство Антипинского завода является самой крупной по размеру активов процедурой в истории России и размер вознаграждения арбитражного управляющего ожидаемо должен быть высоким.

«Размер заявленной управляющим выплаты находится в рамках норм Закона о банкротстве и не противоречит ему, однако в любом случае, решение будет принимать арбитражный суд», — отмечает он.

В пресс-службе Сбера также прокомментировали, что «утверждение размера вознаграждения — прерогатива суда» и высоко оценили результаты работы Константина Сичевого.

«Помимо выполнения своих прямых обязанностей, Сичевому К.М. и его команде в условиях ликвидационной процедуры банкротства необходимо было обеспечить безопасную и безостановочную работу производственного предприятия повышенной опасности с персоналом более 2000 человек. Ему удалось сохранить и производственный комплекс в работающем состоянии, и команду. Во время конкурсного производства было уплачено более 17 миллиардов рублей налогов в бюджеты разных уровней, отсутствует задолженность по зарплате. Предприятие было реализовано новому собственнику и возвращено в нормальный хозяйственный оборот», — прокомментировала пресс-служба Сбера.

По словам Даниила Савченко, если суд вынесет решение в пользу арбитражного управляющего и удовлетворит его требования, то сообщество специалистов по банкротству может только порадоваться этому.