Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину

Нежелание «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в октябре может быть вызвано необходимостью пополнить перед зимним периодом российские хранилища или оказать давление на Европу в связи с «Северным потоком – 2», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Михаил Митрахович, пишет «Газета.ру».

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Он отметил, что одна из возможных версий - необходимость заполнить российские хранилища перед зимним периодом. Также компания может испытывать проблемы после аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.

«А вторая – это способ такой силовой игры. «Газпром» пытаются ограничить по «Северному потоку – 2», он пытается показать, что в таком случае не будет выполнять сверхлимитные заявки и цена дополнительно вырастет», — сказал Митрахович изданию.