Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину

Елена Прошина
1 час назад

Нежелание «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в октябре может быть вызвано необходимостью пополнить перед зимним периодом российские хранилища или оказать давление на Европу в связи с «Северным потоком – 2», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Михаил Митрахович, пишет «Газета.ру».

Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что одна из возможных версий - необходимость заполнить российские хранилища перед зимним периодом. Также компания может испытывать проблемы после аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.

«А вторая – это способ такой силовой игры. «Газпром» пытаются ограничить по «Северному потоку – 2», он пытается показать, что в таком случае не будет выполнять сверхлимитные заявки и цена дополнительно вырастет», — сказал Митрахович изданию.

Как сообщалось ранее, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в октябре. Цена на газ в Европе на фоне этого решения превысила $900 за тыс. куб. м.

Компании,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпром,Газета.Ru,
6
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители