Прибыль российских банков побила рекорды

Чистая прибыль банков России побила рекорды в 2021 году, следует из документов Центробанка РФ.

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С января по август текущего года кредитные учреждения страны получили чистой прибыли на 1,7 триллиона рублей. Эта сумма почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За август российские банки сгенерировали прибыль в 244 миллиарда рублей — на 7 процентов больше показателя июля. Как отмечает регулятор, 85 процентов прибыли было получено системно значимыми финансовыми организациями России.

Отмечается, что в настоящее время в стране насчитывается 259 прибыльных банков.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 года чистая прибыль банков может достичь 2,5 триллионов рублей, что станет рекордным показателем.

Как сообщалось ранее, на рынке потребительского кредитования России наметился тренд на рост объемов просроченной задолженности. Негативная тенденция фиксируется как по кредитным картам, так и по кредитам наличными и автокредитованию.