"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Сила Сибири"

Компания «Газпром» остановит с 22 сентября на неделю экспортный газопровод в Китай, сообщает «Интерфакс». «Силу Сибири» остановят для проведения планового обслуживания.

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Сроки проведения работ согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC еще в прошлом году. Согласно договоренности, профилактика оборудования и систем трубопровода выполняется каждой весной и осенью.

Согласно договору, в 2020 году Россия поставила в Китай по «Силе Сибири» 5 миллиардов кубометров газа. Предполагается наращивать объёмы ежегодно. В 2021 году он должен составить 10 млрд куб. м, в 2022 г. - 15 млрд куб. м.

Поставки российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовали в конце 2019 года. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.