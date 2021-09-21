"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Сила Сибири"

Компания «Газпром» остановит с 22 сентября на неделю экспортный газопровод в Китай, сообщает «Интерфакс». «Силу Сибири» остановят для проведения планового обслуживания.
Сроки проведения работ согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC еще в прошлом году. Согласно договоренности, профилактика оборудования и систем трубопровода выполняется каждой весной и осенью.
Согласно договору, в 2020 году Россия поставила в Китай по «Силе Сибири» 5 миллиардов кубометров газа. Предполагается наращивать объёмы ежегодно. В 2021 году он должен составить 10 млрд куб. м, в 2022 г. - 15 млрд куб. м.
Поставки российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовали в конце 2019 года. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.
Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай стал «Стройтранснефтегаз». Речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии. Контракт оценивается в 160 млрд рублей.