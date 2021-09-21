Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Сила Сибири"

Елена Прошина
1 час назад

Компания «Газпром» остановит с 22 сентября на неделю экспортный газопровод в Китай, сообщает «Интерфакс». «Силу Сибири» остановят для проведения планового обслуживания.

"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Сила Сибири"
Фото: ТАССТАСС

Сроки проведения работ согласованы «Газпромом» и китайской компанией CNPC еще в прошлом году. Согласно договоренности, профилактика оборудования и систем трубопровода выполняется каждой весной и осенью.

Согласно договору, в 2020 году Россия поставила в Китай по «Силе Сибири» 5 миллиардов кубометров газа. Предполагается наращивать объёмы ежегодно. В 2021 году он должен составить 10 млрд куб. м, в 2022 г. - 15 млрд куб. м.

Поставки российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовали в конце 2019 года. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай стал «Стройтранснефтегаз». Речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии. Контракт оценивается в 160 млрд рублей.

Компании,Газпром,Интерфакс,
10
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители