Ретейлер "Азбука вкуса" проводит ребрендинг сети и всех сервисов и продуктов компании, который произойдет впервые за 15 лет, говорится в сообщении компании во вторник.

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"Компания "Азбука вкуса" проведет ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрены поэтапно и затронут коммуникации всех ретейл-форматов, сервисов и продуктов компании", - говорится в сообщении.

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Ребрендинг стал необходим из-за перехода "Азбуки вкуса" от модели продуктового ретейлера к модели экосистемы питания с собственными технологиями и сервисами. Помимо сети магазинов разных форматов, насчитывающей 175 объектов в Москве и Санкт-Петербурге, "Азбука вкуса" также занимается производством готовой еды и выпускает на собственных фабриках-кухнях более 1000 наименований продукции объемом до 35 тонн в сутки. Компания расширяет сеть кафетериев внутри своих магазинов, активно развивает доставку, свою службу кейтеринга, консьерж-сервис, изготовление тортов и банкетных блюд на заказ, курсы сомелье, школу бариста, b2b-услуги. Компании принадлежат торговые марки "Азбука вкуса", "Азбука daily", "АВ энотека", "Просто Азбука", "Уже готово", "Почти готово", "Наши фермы" и другие, отмечается в материале.

В основу нового логотипа легла монограмма "АВ", которая является символом компании с момента ее основания, а основным элементом айдентики стала орбита. В качестве цветового решения были выбраны новые оттенки зеленого цвета, которые дополняются второстепенной палитрой. Основой для разработки дизайн-решения послужила новая коммуникационная платформа бренда, нашедшая воплощение во фразе "Еда, культура, открытия". Она стала новым определением деятельности бренда, заменив слово "супермаркет" на фасадах розничных магазинов, добавляется в сообщении.