10 российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 российских миллиардеров, которым в 2020 году удалось больше всех заработать на продаже активов и дивидендах.
«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до 10,7 миллиарда долларов», — пишет Forbes.
Как пояснило издание, оценка дохода – это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года.
На первой строчке оказался Алексей Мордашов, заработавший благодаря дивидендам и продаже акций оператора Tele2 1,7 млрд долларов. На втором месте расположился основной владелец НЛМК Владимир Лисин с доходом в 1,48 млрд долларов. Также зафиксировано падение дивидендов от компании на 25%, до 1,25 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Алишер Усманов с доходом в 1,43 млрд долларов. Его источником дохода стали дивиденды «Металлоинвеста».
Четвертое место занял Вагит Алекперов (доходы составили 1,14 млрд долларов), пятое – Сулейман Керимов и семья (922 млн долларов), шестое – Владимир Потанин (897 млн долларов), седьмое - Андрей Скоч и семья (875 млн), восьмое – Виктор Рашников (828 млн долларов), девятое – Геннадий Тимченко (788 млн долларов). На десятом месте расположился Роман Абрамович (645 млн долларов).
Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
О богатейшем российском бизнесмене, владельце «Северстали» Алексее Мордашове можно прочитать в материале «Рамблера».