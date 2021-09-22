10 российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 российских миллиардеров, которым в 2020 году удалось больше всех заработать на продаже активов и дивидендах.

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«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до 10,7 миллиарда долларов», — пишет Forbes.

Как пояснило издание, оценка дохода – это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года.

На первой строчке оказался Алексей Мордашов, заработавший благодаря дивидендам и продаже акций оператора Tele2 1,7 млрд долларов. На втором месте расположился основной владелец НЛМК Владимир Лисин с доходом в 1,48 млрд долларов. Также зафиксировано падение дивидендов от компании на 25%, до 1,25 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Алишер Усманов с доходом в 1,43 млрд долларов. Его источником дохода стали дивиденды «Металлоинвеста».

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).