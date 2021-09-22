Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

10 российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Лера Букина
46 минут назад

Журнал Forbes составил рейтинг из 10 российских миллиардеров, которым в 2020 году удалось больше всех заработать на продаже активов и дивидендах.

10 российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до 10,7 миллиарда долларов», — пишет Forbes.

Как пояснило издание, оценка дохода – это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года.

На первой строчке оказался Алексей Мордашов, заработавший благодаря дивидендам и продаже акций оператора Tele2 1,7 млрд долларов. На втором месте расположился основной владелец НЛМК Владимир Лисин с доходом в 1,48 млрд долларов. Также зафиксировано падение дивидендов от компании на 25%, до 1,25 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Алишер Усманов с доходом в 1,43 млрд долларов. Его источником дохода стали дивиденды «Металлоинвеста».

Четвертое место занял Вагит Алекперов (доходы составили 1,14 млрд долларов), пятое – Сулейман Керимов и семья (922 млн долларов), шестое – Владимир Потанин (897 млн долларов), седьмое - Андрей Скоч и семья (875 млн), восьмое – Виктор Рашников (828 млн долларов), девятое – Геннадий Тимченко (788 млн долларов). На десятом месте расположился Роман Абрамович (645 млн долларов).

Суммарное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года увеличилось на 39,4 миллиарда долларов, больше всех заработал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

О богатейшем российском бизнесмене, владельце «Северстали» Алексее Мордашове можно прочитать в материале «Рамблера».

Компании,Андрей Скоч,Владимир Лисин,Алишер Усманов,Виктор Рашников,Вагит Алекперов,Роман Абрамович,Сулейман Керимов,Алексей Мордашов,Геннадий Тимченко,Владимир Потанин,Металлоинвест,Новолипецкий металлургический комбинат,Tele2,Bloomberg,Forbes,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители