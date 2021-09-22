Польская PGNiG примет участие в сертификации "Севпотока - 2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG (ПГНиГ) получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом компания сообщила в распространенном в среду сообщении.

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"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока - 2", - указано в сообщении.

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Польская сторона утверждает, что "Северный поток - 2" не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO) и что "положительное решение Федерального сетевого агентства поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены".

"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока - 2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что "Северный поток - 2" не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании", - сказал глава PGNiG Павел Маевский.

В Польше также утверждают, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.

"Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа", - указано в заявлении.

По этой причине польские компании обещают использовать все правовые механизмы для противодействия этому.

О сертификации

Федеральное сетевое агентство начало рассмотрение заявки о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора 8 сентября, теперь у него есть четыре месяца, чтобы представить проект решения и направить его в Еврокомиссию "для формирования позиции", лишь после этого шага агентство будет окончательно утверждать свое решение. У Еврокомиссии не будет права вето, но ее мнение будет учитываться, указали в Bundesnetzagentur.

Сертификация в качестве независимого транспортного оператора нужна для того, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС. Как заявила ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, у Брюсселя на формирование позиции может уйти до двух месяцев.