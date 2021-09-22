Польская PGNiG примет участие в сертификации "Севпотока - 2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG (ПГНиГ) получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом компания сообщила в распространенном в среду сообщении.
"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока - 2", - указано в сообщении.
Польская сторона утверждает, что "Северный поток - 2" не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO) и что "положительное решение Федерального сетевого агентства поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены".
"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока - 2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что "Северный поток - 2" не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании", - сказал глава PGNiG Павел Маевский.
В Польше также утверждают, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.
"Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа", - указано в заявлении.
По этой причине польские компании обещают использовать все правовые механизмы для противодействия этому.
Федеральное сетевое агентство начало рассмотрение заявки о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора 8 сентября, теперь у него есть четыре месяца, чтобы представить проект решения и направить его в Еврокомиссию "для формирования позиции", лишь после этого шага агентство будет окончательно утверждать свое решение. У Еврокомиссии не будет права вето, но ее мнение будет учитываться, указали в Bundesnetzagentur.
Сертификация в качестве независимого транспортного оператора нужна для того, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС. Как заявила ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, у Брюсселя на формирование позиции может уйти до двух месяцев.
Компания "Газпром" сообщила, что строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось утром 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требуется предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Bundesnetzagentur не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф.