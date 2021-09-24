"Северный поток" временно приостановит работу

Балтийский газопровод «Северный поток» в 2022 году остановится на плановый ремонт с 12 до 20 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании OPAL Gastransport, которая работает на одном из сухопутных отводов магистрали.

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Газопровод транспортирует около 170 млн куб. м в сутки; в 2020 году по нему было направлено 60 млрд куб. м газа. Это главный канал поставки газа «Газпрома» в Европу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила о риске остаться без транзита газа и назвала способ победить «Газпром» и трубопровод «Северный поток — 2». Своим мнением она поделилась в статье для «Европейской правды».