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"Северный поток" временно приостановит работу из-за ремонта

Газета.Ruиещё 3
47 минут назад

Балтийский газопровод «Северный поток» в 2022 году остановится на плановый ремонт с 12 до 20 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании OPAL Gastransport, которая работает на одном из сухопутных отводов магистрали.

"Северный поток" временно приостановит работу
Фото: Jens Buettner/dpa/APJens Buettner/dpa/AP

Газопровод транспортирует около 170 млн куб. м в сутки; в 2020 году по нему было направлено 60 млрд куб. м газа. Это главный канал поставки газа «Газпрома» в Европу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила о риске остаться без транзита газа и назвала способ победить «Газпром» и трубопровод «Северный поток — 2». Своим мнением она поделилась в статье для «Европейской правды».

По словам Зеркаль, Украина должна уже сейчас начать перестраивать свою газотранспортную систему на случай, если российский концерн решит прекратить транзит и Киеву придется покупать топливо из Европы. При этом Зеркаль отметила, что в Германии якобы игнорируют эту «угрозу». Ситуация с газопроводом является серьезной, но при этом у Украины есть выход, считает замминистра.

Компании,Елена Зеркаль,Газпром,Интерфакс,
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