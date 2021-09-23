"М.Видео" купит кредитную платформу "Директ кредит"

Ретейлер "М.Видео" покупает кредитную платформу "Директ кредит" за 1,3 млрд рублей, сделку завершит до конца года, говорится в сообщении компании в четверг.

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"ПАО "М.Видео" сообщает об одобрении советом директоров проекта по развитию финтех-направления в рамках группы и приобретения с этой целью 100% участия в кредитной платформе "Директ кредит". Сумма сделки может составить порядка 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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"М.Видео-Эльдорадо" планирует дальнейшее развитие "Директ кредита" как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. Пройти все необходимые корпоративные процедуры и завершить сделку планируется до конца 2021 года, добавляется в сообщении.

"М.Видео-Эльдорадо" планирует использовать собственные средства для финансирования сделки. Группа получила разрешение от ФАС на проведение сделки в соответствии с действующим законодательством.

О компаниях

"Директ кредит" (ООО "Директ кредит центр" или Группа "Директ кредит") является крупнейшим кредитным брокером в России, занимая 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. Среди ее клиентов крупные и средние розничные сети и e-commerce игроки, в том числе МТС, Ozon, "Ситилинк", "Ростелеком" и др. В 2020 году через "Директ кредит" было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты. ООО "Директ кредит центр" принадлежит публичному диверсифицированному инвестиционному холдингу SFI.