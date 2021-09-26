Российские банки подготовили изменения для клиентов

Российские банки решили полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами. Новая реформа будет возможна благодаря закону о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию в Госдуме, сообщают «Известия».

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По информации издания, в крупнейших банках сообщили, что уже подготовили новую реформу и переходят на безбумажный оборот по новым документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80 процентов расходов и защитить десятки деревьев.

Как считает депутат Анатолий Аксаков, изменение позволит банкам экономить миллиарды, если не десятки миллиардов долларов в год. На данный момент организации тратят средства в том числе на бумагу, на аренду площадей для хранения документов, на поддержание температурного режима, на охрану, пояснил депутат.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов отметил, что в российском законодательстве нет требований, чтобы договор клиента с кредитной организацией заключался на бумаге, то есть он может быть на любом носителе. При этом сложность перехода на такую технологию заключаются в том, что банки в отличие от других контрагентов должны на 100 процентов идентифицировать клиентов.