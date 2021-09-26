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Российские банки подготовили изменения для клиентов

Елена Прошина
1 час назад

Российские банки намерены полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами. Новая реформа станет возможной благодаря закону о цифровом архиве. Работа над ним начнется в осеннюю сессию в Госдуме. Об этом пишут «Известия».

Российские банки подготовили изменения для клиентов
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации издания, представители крупнейших банков уже подготовили новую реформу. Они переходят на безбумажный оборот по новым документам. Это ускоряет оказание услуг, экономит около 80% расходов и защищает десятки деревьев.

Как заявил депутат Анатолий Аксаков, это изменение предоставит банкам возможность экономить миллиарды и даже десятки миллиардов долларов в год. В настоящий момент организации тратят огромные средства на бумагу, на аренду площадей для хранения документов, на охрану, на поддержание температурного режима. Все эти расходы могут уйти в прошлое, пояснил депутат.

Станислав Данилов, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, рассказал, что в российском законодательстве отсутствуют требования для кредитной организации заключать договор с клиентом на бумаге. Это значит, договор может быть на любом носителе. Вся сложность перехода на электронный формат заключена в том, что банки обязаны идентифицировать клиентов на 100%.

Ранее сообщалось, что в России к концу лета 2021 года заметили спад спроса на ипотечное кредитование.

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