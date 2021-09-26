Любимый ТЦ москвичей оказался под угрозой закрытия

Проверка масочного режима в столичном ТЦ "Метрополис" выявила массовые нарушения.

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Многие гости носили маски на подбородках, однако их все равно обслуживали, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Андрей Поплавский.

На эти нарушения проверяющие наткнулись во время посещения торгового центра на Ленинградском шоссе. По оценкам ОАТИ, администрация ТЦ не смогла повлиять на "подбородочников", им продавали товары.