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В Москве ТЦ "Метрополис" могут закрыть из-за "подбородочников"

Российская Газета
38 минут назад

Проверка масочного режима в столичном ТЦ "Метрополис" выявила массовые нарушения.

Любимый ТЦ москвичей оказался под угрозой закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие гости носили маски на подбородках, однако их все равно обслуживали, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Андрей Поплавский.

На эти нарушения проверяющие наткнулись во время посещения торгового центра на Ленинградском шоссе. По оценкам ОАТИ, администрация ТЦ не смогла повлиять на "подбородочников", им продавали товары.

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По этим фактам составлен административный протокол. Теперь владельцам ТЦ грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.