Компания из США выплатит властям 1,4 миллиона долларов за нарушение санкций против России

«Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе», — говорится в тексте заявления.