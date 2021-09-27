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Компания в США заплатит более $1,4 млн за сотрудничество с «Газпромом»

Елена Прошина
46 минут назад

В США сервисная компания Cameron выплатит более $1,4 млн за поставки продукции "Газпрому" в обход санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Компания в США заплатит более $1,4 млн за сотрудничество с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

"Поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности», - говорится в сообщении американского Минфина.

Там пояснили, что предметом спора стали допущенные компанией нарушения. Они выразились в предоставлении услуг компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе.

Как отмечается, компания базируется в Хьюстоне, штат Техас, она является дочерней структурой Schlumberger Limited".

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