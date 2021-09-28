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Сбер поможет реализовать потенциал макрорегиона "Байкал"

Газета.Ruиещё 2
18 часов назад

Сбер, Иркутская область и Республика Бурятия провели роуд-шоу "Байкал", в ходе которого инвесторам были представлены проекты в сфере туризма, здравоохранения, науки и других индустрий в макрорегионе "Байкал". Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. С приветственным словом к аудитории обратился первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а руководители Иркутской области и Республики Бурятия Игорь Кобзев и Алексей Цыденов представили инвестиционный потенциал своих регионов. В ходе роуд-шоу, в частности, обсуждались проекты развития особых экономических зон "Ворота Байкала" и "Байкальская гавань". "Иркутская область и Республика Бурятия – очень комфортные для ведения бизнеса регионы. Их руководители – люди слова. Мы сами работаем на этой территории как инвесторы и знаем, что все то, о чем говорят главы этих двух регионов, сбывается. А это очень важно при принятии инвестиционных решений. Наша совместная работа с властью и бизнесом уже помогла привлечь в туристическую отрасль макрорегиона финансирование в объеме 1,5 млрд рублей. Сейчас в рассмотрении находится 11 сделок на сумму 12 млрд рублей, а проекты сделок — на 40 млрд рублей", - сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбер поможет реализовать потенциал макрорегиона "Байкал"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Александр Ведяхин,Игорь Кобзев,Алексей Цыденов,Сбербанк России,
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