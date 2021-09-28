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Кредитование сезонных полевых работ в России увеличилось на 25,1%

ТАСС
18 часов назад

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России по состоянию на 22 сентября 2021 года достигло 558,6 млрд рублей, что на 25,1% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Минсельхоза.

"По состоянию на 22 сентября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 558,6 млрд руб., что на 25,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным министерства, Россельхозбанк выдал кредитов на 400,4 млрд рублей, Сбербанк - на 158,2 млрд рублей.

Годом ранее кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 446,6 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 325,5 млрд руб., Сбербанка - 121,1 млрд руб.

Компании,Россельхозбанк,Минсельхоз,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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