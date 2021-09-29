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Агентство Fitch подтвердило рейтинг дочернего банка Сбера в Казахстане на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Сбербанка Казахстан на уровне «BBB-». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «Стабильный».

Вновь подтверждённый рейтинг банка соответствует инвестиционной категории рейтингов (от BBB- и выше), что по международным показателям означает финансовую устойчивость эмитента и является одним из самых высоких среди банков второго уровня (БВУ) Казахстана.

Рейтинг устойчивости повышен до «bb» с «bb-». По оценке Fitch, повышение рейтинга устойчивости отражает низкую уязвимость банка к потенциальному ухудшению качества активов в среднесрочной перспективе из-за более высокой прибыли до обесценения, а также наращивания капитала за последний год.

Одновременно Fitch подтвердил национальный рейтинг банка на уровне «AA+ (kaz)», подтвердив тем самым высокую надежность банка по сравнению с другими кредитными организациями в Казахстане. По состоянию на 31 июля 2021 года ДБ АО «Сбербанк» занимает второе место по объёму активов среди БВУ Казахстана. Активы банка составили 3,7 трлн тенге, ROE достиг 42%.

Мы признательны коллегам за высокую оценку. Сбербанк Казахстан стабильно занимает лидирующие позиции на финансовом рынке республики, а также демонстрирует высокую ликвидность и уровень капитала. Мы всегда стремимся идти на встречу клиенту, предоставляя конкурентоспособные продукты и сервисы. Подтверждение высокого рейтинга является еще одним свидетельством эффективной работы обновленной команды дочернего банка, и правильности выбранной нами стратегии развития, направленной на клиентоцентричность и цифровую трансформацию

Тимур Козинцев

Старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International

Компании,Сбербанк России,Fitch Ratings,
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